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Поезд протаранил стену на станции метро «Щелковская» в Москве
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    Поезд протаранил стену на станции метро «Щелковская» в Москве

    20:07  11 Сентября 2017
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    Поезд протаранил стену на станции метро «Щелковская» в Москве

    Москва, 11 сентября. Поезд врезался в стену станционного тупика «Щелковская» на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

    Как стало известно ФАН, авария произошла 10 сентября в 18:57 на станции «Щелковская». Машинист поезда высадил пассажиров на конечной станции, после чего отправился в так называемый оборотный тупик, чтобы развернуться и продолжить движение в обратном направлении.

    При въезде в тупик состав не остановился, головной вагон снес тупиковую призму и протаранил стену. Машинисту удалось выпрыгнуть из поезда до столкновения. По предварительным данным, столкновение произошло из-за отказа тормозной системы поезда. По факту происшествия проводится служебная проверка.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #метро #авария #поезд #щелковская
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