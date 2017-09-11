Поезд протаранил стену на станции метро «Щелковская» в Москве

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Москва, 11 сентября. Поезд врезался в стену станционного тупика «Щелковская» на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

Как стало известно ФАН, авария произошла 10 сентября в 18:57 на станции «Щелковская». Машинист поезда высадил пассажиров на конечной станции, после чего отправился в так называемый оборотный тупик, чтобы развернуться и продолжить движение в обратном направлении.

При въезде в тупик состав не остановился, головной вагон снес тупиковую призму и протаранил стену. Машинисту удалось выпрыгнуть из поезда до столкновения. По предварительным данным, столкновение произошло из-за отказа тормозной системы поезда. По факту происшествия проводится служебная проверка.