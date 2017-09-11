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Общество
Выехавшая на пути машина парализовала движение на МЦК
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    Выехавшая на пути машина парализовала движение на МЦК

    19:29  11 Сентября 2017
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    Выехавшая на пути машина парализовала движение на МЦК

    Москва, 11 сентября. Поезда на Московском центральном кольце простояли не менее 10 минут из-за машины, выехавшей на пути. Автомобиль на рельсах заметил машинист поезда «Ласточка», который следовал по соседнему пути.

    Выехавшая на пути машина парализовала движение на МЦК

    «Из-за несанкционированного выезда автомобиля на пути МЦК с 15:40 до 15:50 было приостановлено движение поездов по часовой стрелке. Оперативные действия локомотивной бригады позволили предотвратить возможные тяжелые последствия», — говорится в Telegram-канале МЦК.

    Почему водитель решил заехать на рельсы — неизвестно. Как сообщает «Свободная пресса», не исключено, что шофер пытался объехать пробку.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #машина #мцк #поезда #пути
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