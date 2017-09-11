Тела женщины и ребенка обнаружили у дома на севере Москвы

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Москва, 11 сентября. В понедельник у дома на севере Москвы были обнаружены тела малолетнего ребенка и его матери. Как стало известно, инцидент произошел возле жилого дома по Бескудниковскому бульвару.

По словам помощника руководителя столичного главка СК России Юлии Ивановой, при визуальном осмотре на телах женщины 1989 года рождения и ее ребенка 2014 г. р. были обнаружены травмы, характерные для падения с высоты.

Против москвички было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что собака напала на ребенка около железнодорожного вокзала Сургута.