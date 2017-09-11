Два детсада и школу «СУ-155» достроят в Подмосковье до конца года

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Москва, 11 сентября. Два детских сада и здание школы в Московской области достроит за обанкротившимся застройщиком «СУ-155» девелоперская компания Urban Group.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», садики в Павшинской пойме рассчитаны на 240 детей, а новая школав Чехове сможет принять 550 учеников. В ближайшее время застройщик получит разрешение для завершения строительства школы на 550 учащихся в Долгопрудном.

Представители Urban Group подчеркнули, что готовы выполнить все обязательства перед тысячами обманутых дольщиков, а также приложить все усилия для того, чтобы все социальные объекты были сданы в установленный срок.

