На покусавшую полицейского пассажирку «Домодедово» завели уголовное дело

В Избранное

Москва, 11 сентября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, покусавшей полицейского в московском аэропорту «Домодедово». Об этом сообщает пресс-служба Московского следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено в отношении женщины 1987 года рождения, которая 9 сентября отказалась пройти за правоохранителем в дежурную часть и покусала его. В отношении подозреваемой выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает РИАМО.

Напомним, пассажирка рейса Москва-Красноярск нецензурно выражалась в адрес экипажа самолета, поэтому ее решили снять с рейса. Когда полицейские поднялись на борт воздушного судна, она укусила одного из них за руку.