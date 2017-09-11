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На покусавшую полицейского пассажирку «Домодедово» завели уголовное дело
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    На покусавшую полицейского пассажирку «Домодедово» завели уголовное дело

    16:30  11 Сентября 2017
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    На покусавшую полицейского пассажирку «Домодедово» завели уголовное дело

    Москва, 11 сентября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, покусавшей полицейского в московском аэропорту «Домодедово». Об этом сообщает пресс-служба Московского следственного управления на транспорте СК РФ.

    Дело возбуждено в отношении женщины 1987 года рождения, которая 9 сентября отказалась пройти за правоохранителем в дежурную часть и покусала его. В отношении подозреваемой выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает РИАМО.

    На покусавшую полицейского пассажирку «Домодедово» завели уголовное дело

    Напомним, пассажирка рейса Москва-Красноярск нецензурно выражалась в адрес экипажа самолета, поэтому ее решили снять с рейса. Когда полицейские поднялись на борт воздушного судна, она укусила одного из них за руку.

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    Автор: Борис Любимов
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