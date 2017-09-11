Более 11 млн человек участвовали в праздновании Дня города в Москве

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Москва, 11 сентября. Примерно 11,5 млн человек посетили торжественные мероприятия, приуроченные к 870-летию Москвы. Об этом в понедельник сообщил глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в столице Владимир Черников.

По его словам, в минувшую субботу на праздничных площадках побывали 6,5 млн человек, а вчера — примерно 5 млн человек. Он напомнил, что в прошлом году аналогичные мероприятия посетили около 10 млн человек.

Он также добавил, что безопасность проведения мероприятий обеспечивали 18 тыс. сотрудников правоохранительных органов, сообщает «Парламентская газета».

Напомним, в этом году Москва праздновала 870-летний юбилей.