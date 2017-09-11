«Единая Россия» заняла первое место на выборах в Москве, получив больше тысячи мандатов

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Москва, 11 сентября. После прошедших вчера в Москве муниципальных выборов по итогам обработки почти 100% протоколов в участковых избирательных комиссиях стало ясно, что в Москве абсолютным лидером по количеству отданных голосов стала партия «Единая Россия». Получив 76,83% голосов, единороссы получили 1154 мандата муниципальных депутатов.

«Партия «Единая Россия», по уточненным данным, получает 1154 депутатских мандатов. На втором месте представители «Яблока» — 176 мандатов, порядка 108 мандатов получают самовыдвиженцы», — сообщили «Интерфаксу» в Мосгоризбиркоме.

При этом больше всех мандатов потеряли коммунисты — количество муниципальных депутатов от КПРФ сокращается до 43 мест — почти в пять раз. Такую ситуацию в партии уже назвали «катастрофой».

Как отмечает РИАМО, на предстоящих в 2018 году выборах московского градоначальника только партия «Единая Россия» сможет пройти муниципальный фильтр — после муниципальных выборов только единороссы имеют достаточное количество мандатов в Москве.