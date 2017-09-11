Иностранец с полудрагоценными камнями на 2 млн рублей задержан в «Домодедово»

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Москва, 11 сентября. В московском аэропорту «Домодедово» был задержан гражданин Индии за контрабанду полудрагоценных камней. Как стало известно, задержание иностранца произошло 20 июня.

Так, 36-летний мужчина, который собирался вылететь в Дубай, прошел через «зеленый» коридор. При этом иностранец не задекларировал прозрачные бесцветные вставки различных цветов в количестве 416 единиц.

Таможенный эксперт заключил, что данные изделия являются природными полудрагоценными камнями. По его словам, их рыночная стоимость достигает более 2 млн рублей, передает телеканал «360».

Напомним, ранее сумка с продуктами стала причиной закрытия станции метро «Садовая» в Петербурге.