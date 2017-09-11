Оппозиция получила около 200 мест на муниципальных выборах в Москве

В Избранное

Москва, 11 сентября. Демократическая оппозиция, по предварительным данным, получила около 200 мест в муниципальных собраниях Москвы. Об этом сообщил экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Как пишет газета «Ведомости», оппозиционеры получили большинство в нескольких московских районах, включая Левобережный, Тимирязевский, Хамовники, Тверской, Зюзино и другие. В Гагаринском районе кандидаты от «Яблока» получили 12 мест в составе муниципальных депутатов. Пресс-секретарь партии Игорь Яковлев объявил о победе 181 «яблочника» в 51 районе.

Также о победе движения «Солидарность» в Красносельском районе заявлял его лидер Илья Яшин. По словам политика, «Солидарность» взяла семь мандатов.