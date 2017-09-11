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Поклонская назвала провокацией поджог автомобилей у офиса адвоката Учителя
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    Поклонская назвала провокацией поджог автомобилей у офиса адвоката Учителя

    12:32  11 Сентября 2017  /обновлено: 13:05  11 Сентября 2017
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    Поклонская назвала провокацией поджог автомобилей у офиса адвоката Учителя

    Москва, 11 сентября. В Москве противники фильма Алексея Учителя «Матильда» в понедельник утром подожгли две машины у офиса коллегии адвокатов Pen&Paper. Об этом заявил адвокат режиссера Константин Добрынин.

    По его словам, около 5.30 трое молодых людей в масках пришли к зданию московского офиса и подожгли два автомобиля, которые принадлежали живущим рядом жителям.

    «Вокруг разбросали листовки, на которых было написано «Гореть за «Матильду», — цитирует его Телеканал 360.

    Добрынин также отметил «всплеск улично-экстремистского насилия» в отношении фильма, который еще не вышел в прокат. По словам адвоката, все акции против ленты совпадают странным образом с заявлениями депутата Госдумы Натальи Поклонской.

    Поклонская назвала провокацией поджог автомобилей у офиса адвоката Учителя

    В беседе с URA.RU Поклонская заявила, что готовит депутатский запрос в компетентные органы для тщательной проверки случившегося. По словам депутата, сам фильм «Матильда» может добиться «разжигания некой розни».

    «У меня никто ничего не поджигает, никто меня мучеником не рисует», — подчеркнула она.

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    Автор: Борис Любимов
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