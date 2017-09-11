Поклонская назвала провокацией поджог автомобилей у офиса адвоката Учителя

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Москва, 11 сентября. В Москве противники фильма Алексея Учителя «Матильда» в понедельник утром подожгли две машины у офиса коллегии адвокатов Pen&Paper. Об этом заявил адвокат режиссера Константин Добрынин.

По его словам, около 5.30 трое молодых людей в масках пришли к зданию московского офиса и подожгли два автомобиля, которые принадлежали живущим рядом жителям.

«Вокруг разбросали листовки, на которых было написано «Гореть за «Матильду», — цитирует его Телеканал 360.

Добрынин также отметил «всплеск улично-экстремистского насилия» в отношении фильма, который еще не вышел в прокат. По словам адвоката, все акции против ленты совпадают странным образом с заявлениями депутата Госдумы Натальи Поклонской.

В беседе с URA.RU Поклонская заявила, что готовит депутатский запрос в компетентные органы для тщательной проверки случившегося. По словам депутата, сам фильм «Матильда» может добиться «разжигания некой розни».