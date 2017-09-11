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Аномальная жара: синоптики предсказали повторение температурного рекорда в Москве
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    Аномальная жара: синоптики предсказали повторение температурного рекорда в Москве

    13:58  11 Сентября 2017
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    Аномальная жара: синоптики предсказали повторение температурного рекорда в Москве

    Москва, 11 сентября. Во вторник, 12 сентября, в Москве может повториться температурный рекорд 1932 года. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Завтра возможен рекорд 85-летней давности по теплу в городе Москве — +25...+27 °С, тогда как в 1932 году был зафиксирован рекорд +26,4 °С. Будет солнечно, без осадков, самая «громкая» погода в хорошем смысле», — пояснил он в беседе с RT.

    Синоптики также ожидают в среду дождливую погоду и похолодание. Однако в целом сентябрь, по прогнозам, будет «очень теплым».

    Аномальная жара: синоптики предсказали повторение температурного рекорда в Москве

    Ранее в погодном центре «Фобос» сообщали, что на этой неделе в Москву придет аномальная жара, а вероятность осадков сократится до минимума.

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    Автор: Борис Любимов
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