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Яшин заявил о победе «Солидарности» на выборах в Москве
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    Яшин заявил о победе «Солидарности» на выборах в Москве

    10:47  11 Сентября 2017
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    Яшин заявил о победе "Солидарности" на выборах в Москве

    Москва, 11 сентября. Лидер движения «Солидарность» Илья Яшин объявил о победе на выборах в совет депутатов Красносельского района Москвы. 

    «Итоги выборов в Красносельском: Солидарность — 7 мандатов, Единая Россия — 3. В обоих округах первые места наши», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

    Яшин добавил, что на одном из участков «выиграла вся пятерка «Солидарности», и первое место занял он сам. В Мосизбиркоме эти данные пока не подтвердили.

    Яшин заявил о победе "Солидарности" на выборах в Москве

    Представители движения участвовали в выборах в Красносельском районе как независимые кандидаты, на выборах в других московских районах «Солидарность» не была представлена.

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    Автор: Борис Любимов
    #выборы #илья яшин #солидарность
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