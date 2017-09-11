Яшин заявил о победе «Солидарности» на выборах в Москве

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Москва, 11 сентября. Лидер движения «Солидарность» Илья Яшин объявил о победе на выборах в совет депутатов Красносельского района Москвы.

«Итоги выборов в Красносельском: Солидарность — 7 мандатов, Единая Россия — 3. В обоих округах первые места наши», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Яшин добавил, что на одном из участков «выиграла вся пятерка «Солидарности», и первое место занял он сам. В Мосизбиркоме эти данные пока не подтвердили.

Представители движения участвовали в выборах в Красносельском районе как независимые кандидаты, на выборах в других московских районах «Солидарность» не была представлена.