Москву и Подмосковье осенью соединят 16 новых автобусных маршрутов

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Москва, 11 сентября. Москву и Подмосковье до конца октября свяжут 16 новых автобусных маршрутов. Общественный транспорт будет ходить до поселков, железнодорожных станций и развлекательных центров Московской области.

«Право перевозить пассажиров по этим направлениям получили восемь частных компаний. На данный момент между столицей и областью уже работают 43 новых маршрута», — заявил заммэра столицы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Как передает «Вечерняя Москва», автобусы оснастят системами отопления и кондиционирования, а также системой информирования пассажиров. В салоне будет вестись видеонаблюдение. Полный список автобусных маршрутов можно посмотреть на сайте мэра и правительства Москвы.