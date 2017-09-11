Противники «Матильды» сожгли два автомобиля у офиса адвоката Учителя

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Москва, 11 сентября. В Москве трое неизвестных в масках сожгли два автомобиля у адвокатской конторы, защищающей интересы режиссера «Матильды» Алексея Учителя. Об этом сообщил его адвокат Константин Добрынин.

«Пока Поклонская рассказывает всем о каких-то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь. Причем происходит все это синхронно», — написал адвокат Учителя на своей странице в Facebook.

Автор поста уточнил, что инцидент произошел в 5.30 утра. Как стало известно Федеральному агентству новостей, трое молодых людей в масках сожгли две машины у офиса адвокатской конторы, где работает Добрынин, на Староконюшенном переулке. Они раскидали записки, на одной из которых было «За Матильду гореть». Полиция проводит проверку по данному факту.