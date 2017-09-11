Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Два человека погибли под колесами поезда в Ростовской области
Происшествия
Противники «Матильды» сожгли два автомобиля у офиса адвоката Учителя
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Противники «Матильды» сожгли два автомобиля у офиса адвоката Учителя

    9:30  11 Сентября 2017
    142

    Противники «Матильды» сожгли два автомобиля у офиса адвоката Учителя

    Москва, 11 сентября. В Москве трое неизвестных в масках сожгли два автомобиля у адвокатской конторы, защищающей интересы режиссера «Матильды» Алексея Учителя. Об этом сообщил его адвокат Константин Добрынин.

    «Пока Поклонская рассказывает всем о каких-то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь. Причем происходит все это синхронно», — написал адвокат Учителя на своей странице в Facebook.

    Автор поста уточнил, что инцидент произошел в 5.30 утра. Как стало известно Федеральному агентству новостей, трое молодых людей в масках сожгли две машины у офиса адвокатской конторы, где работает Добрынин, на Староконюшенном переулке. Они раскидали записки, на одной из которых было «За Матильду гореть». Полиция проводит проверку по данному факту.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 368

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        762

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        14533

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2383

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4438
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        15:17   11 Сентября 2017
        6067
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        1631
        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06   11 Сентября 2017
        370
        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        12:31   11 Сентября 2017
        34252