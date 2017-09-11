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Рекорд по количеству поездок на прокатных велосипедах побит в Москве
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    Рекорд по количеству поездок на прокатных велосипедах побит в Москве

    8:31  11 Сентября 2017
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    Рекорд по количеству поездок на прокатных велосипедах побит в Москве

    Москва, 11 сентября. В текущем велосезоне в Москве был побит рекорд по количеству поездок на прокатных велосипедах.

    Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, на сдающихся в прокат железных конях в 2017 было совершено два миллиона поездок.

    Этот показатель является рекордным за все время существования в Москве городского велопроката. При  этом, как подчеркивается, велосипедный сезон в столичном регионе еще не завершен.

    В доказательство своих слов Ликсутов приводит факты: так в 2016 году москвичи воспользовались городской услугой велопроката 1,6 миллиона раз, а в 2015 году число поездок составляло 880 тысяч.

    Добавим, что жители столицы и ее гости могут пользоваться услугами 380 станций, в прокате которых – 3600 велосипедов.
     

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    Автор: Константин Терехов
    #москва #велосипед
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