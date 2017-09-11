Рекорд по количеству поездок на прокатных велосипедах побит в Москве

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Москва, 11 сентября. В текущем велосезоне в Москве был побит рекорд по количеству поездок на прокатных велосипедах.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, на сдающихся в прокат железных конях в 2017 было совершено два миллиона поездок.

Этот показатель является рекордным за все время существования в Москве городского велопроката. При этом, как подчеркивается, велосипедный сезон в столичном регионе еще не завершен.

В доказательство своих слов Ликсутов приводит факты: так в 2016 году москвичи воспользовались городской услугой велопроката 1,6 миллиона раз, а в 2015 году число поездок составляло 880 тысяч.

Добавим, что жители столицы и ее гости могут пользоваться услугами 380 станций, в прокате которых – 3600 велосипедов.

