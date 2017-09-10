Власти Москвы намерены окупить расходы на День города

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Москва, 10 сентября. Власти Москвы ожидают, что расходы на празднование 870-летия столицы России окупятся. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Отмечается, что праздничные мероприятия посетили более десяти миллионов москвичей и гостей города. Это позволило выручить 44 млрд рублей.

Инвестиции окупят себя и принесут доход в виде налоговых поступлений, — цитирует Немерюка Газета.ru.

Ранее Владимир Путин заявил, что тщательно изучил биографии кандидатов на муниципальных выборах в Москве.