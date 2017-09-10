Путин рассказал, какой выбор сделал на избирательном участке в Москве

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Москва, 10 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что изучал биографии кандидатов на муниципальных выборах в Москве, до процедуры голосования.

Владимир Путин проголосовал на участке номер 2151 в Москве. При этом глава государства отказался сказать, за кого отдал свой голос, отметив, что «это секретная информация».

«Изучал биографии предварительно, перед тем, как прийти сюда. Выбор был осознанный», — отметил Путин.

Президент также добавил, что с утра явка на избирательном участке была невысокая, однако ближе к вечеру ожидается рост числа избирателей. Путин отметил, что на участке большое количество представителей СМИ, что также является важным моментом в рамках выборов депутатов муниципальных образований Москвы.