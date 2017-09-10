Кандидат от «Яблока» покусал членов избирательной комиссии в Москве

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Москва, 10 сентября. Один из кандидатов в муниципальные депутаты в российской столице покусал членов участковой избирательной комиссии, за что был выгнан с избирательного участка. Об этом сообщил сегодня председатель Московского городского избиркома Валентин Горбунов.

По его словам, выявлен первый случай нарушений на выборах: кандидат от «Яблока» напал на членов УИК, избил их и покусал.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

Кроме того, Горбунов заявил, что в Мещанском районе один из кандидатов стал инициатором конфликта из-за того, что ему не разрешают присутствовать при голосовании на дому.

«Ему объяснили, что по закону за этим могут следить члены комиссии с правом совещательного голоса и наблюдатели», — подчеркнул Горбунов.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова призвала граждан принять участие в муниципальных выборах.