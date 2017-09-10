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Кандидат от «Яблока» покусал членов избирательной комиссии в Москве
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    Кандидат от «Яблока» покусал членов избирательной комиссии в Москве

    13:47  10 Сентября 2017
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    Кандидат от «Яблока» покусал членов избирательной комиссии в Москве

    Москва, 10 сентября. Один из кандидатов в муниципальные депутаты в российской столице покусал членов участковой избирательной комиссии, за что был выгнан с избирательного участка. Об этом сообщил сегодня председатель Московского городского избиркома Валентин Горбунов. 

    По его словам, выявлен первый случай нарушений на выборах: кандидат от «Яблока» напал на членов УИК, избил их и покусал. 

    В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента. 

    Кроме того, Горбунов заявил, что в Мещанском районе один из кандидатов стал инициатором конфликта из-за того, что ему не разрешают присутствовать при голосовании на дому.

    «Ему объяснили, что по закону за этим могут следить члены комиссии с правом совещательного голоса и наблюдатели», — подчеркнул Горбунов. 

    Кандидат от «Яблока» покусал членов избирательной комиссии в Москве

    Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова призвала граждан принять участие в муниципальных выборах. 

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    Автор: Дана Балан
    #выборы #москва #избирательный участок
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