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Девушку в одних носках выбросили из окна многоэтажки на юге Москвы
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    Девушку в одних носках выбросили из окна многоэтажки на юге Москвы

    11:29  10 Сентября 2017
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    Девушку в одних носках выбросили из окна многоэтажки на юге Москвы

    Москва, 10 сентября. Полиция проводит проверку в связи с обнаружением на юге Москвы молодой девушки, которую, судя по обстоятельствам, выбросили из одного из окон многоэтажного дома в одних носках.

    Прохожие обнаружили девушку в ночь на воскресенье. Из одежды на ней были только носки — при этом в них по какой-то причине находились 300 рублей.

    Как сообщает «Подмосковье 360°», девушка была серьезно травмирована — у нее был выявлен закрытый перелом позвоночника и ряд других серьезных травм. Пострадавшую доставили в больницу. Она сообщила, что ее выбросили из окна, однако неясно, кто именно совершил такое преступление.

    Девушку в одних носках выбросили из окна многоэтажки на юге Москвы

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    Автор: Валентин Меликов
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