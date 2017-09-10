С днем рождения, Москва! Репортаж ФАН из центра столицы

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Москва празднует 9 и 10 сентября свой юбилей — 870 лет со дня основания.

Столица отмечает юбилей с размахом. Основной темой торжеств выбран слоган «Москва — город, где создается история». Центральной площадкой празднования Дня Города стала главная пешеходная улица Москвы — Тверская.

Размер праздничной площадки на Тверской — 35 тыс. кв.м. Общее количество актеров, музыкантов, лекторов, спортсменов, аниматоров — 4,5 тыс.

Вместе с москвичами и гостями столицы по Тверской прогулялся и корреспондент Федерального агентства новостей.

Добраться до праздника

Уже на станции Тверская в центре столицы заметно необычное оживление. Большая толпа людей стоит в очереди к эскалаторам. За порядком как под землей, так и на улицах следят усиленные наряды полиции. Часть выходов ограничена из-за больших потоков москвичей и гостей столицы, желающих принять участие в праздничных мероприятиях.

На Пушкинской площади горожан встречает обновленный памятник Александру Пушкину. Монумент великому русскому поэту выглядит посвежевшим после последней реставрации, проведенной столичными властями.

На прохожих — картонные короны с надписью «Москве — 870 лет».

Попасть на Тверскую из метро можно только в обход. Полиция оперативно перенаправляет людские потоки.

Подхожу к рамкам металлоискателей. Преодолев их, оказываюсь на территории праздника.

На Тверском бульваре стоят уличные кафе, в них же проходят мастер-классы. Возле пышных клуб и фонтанов играют дети, а утомившиеся горожане отдыхают на лавочках. Маленьким посетителям здесь точно есть чем заняться!

Маленькая девочка с мамой играют в пятнышки. На изображении, которое нужно собрать — известный хирург Демихов.

Через тернии — к звездам!

У памятника Пушкину организуются бесплатные экскурсии для тех, кто хочет лучше узнать город. Экскурсоводы набирают группы и, держа в руке флажки для привлечения внимания, уводят туристов улицами столицы.

«Очень много людей подходит, все интересуются, — рассказывает мне девушка-промоутер. — Но экскурсоводов хватает на всех!»

В паре метров отсюда — концертная площадка. Тут не протолкнуться. На сцене — певец Александр Шевченко. Он исполнил для слушателей свой хит «Будет все, как ты захочешь».

Людское море движется в сторону Кремля.

Посреди улицы, ставшей на время праздника пешеходной, — экспозиция, посвященная советской космонавтике. Здесь и космический скафандр самого Юрия Гагарина, и «Спутник-1» в натуральную величину, и даже первая в мире пилотируемая орбитальная станция «Салют». В нее даже можно заглянуть, и от желающих нет отбоя.

Для самых отважных есть отдельный аттракцион — центрифуга космонавтов. Девочка лет десяти пристегнута к креслу. Крепкий парень вращает механизм, и девочка вертится во всех трех направлениях.

«Сюда пускают только детей, — пояснил мне школьник Миша. — Мы с папой здесь стоим уже полтора часа! Надеюсь, попаду на центрифугу!»

Здесь же — планетарий под открытым небом. Горожане уютно сидят на пуфиках среди клумб, а лектор в это время рассказывает им о природе комет.

«…Вероятность того, что комета или ее останки могут нанести удар по земле, крайне низкая…» — слышу я краем уха.

Матрешка и телевизор

С небольших декоративных мостов видна вся улица. Горожане делают здесь селфи, тут же работает съемочная группа одного из центральных телеканалов. «Мама, я попаду в телевизор!» — весело восклицает паренек в короне.

Дальше по улице — миниатюрные копии московских достопримечательностей. Здесь, кажется, всё: Крымский мост, Москва-Сити, знаменитые сталинские высотки. Желающие сделать селфи буквально облепляют «здания» со всех сторон и радостно фотографируются.

У обочины на выделенной линии стоит беспилотный электромобиль «Matreshka». В него помещается около четырех человек, устройство едет без водителя, внутри — комфортные сиденья, приятный интерьер и розетки для мобильных устройств. Создатели электромобиль уверены: именно таким будет транспорт Москвы будущего.

Путешествие в прошлое

Чем ближе к Кремлю — тем дальше во времени. Вот муляж советского танка Т-34 рядом с крестьянским домиком. Красноармеец помогает маленькой девочке забраться на танк, а ее родители делают фото.

Со сцены-трансформера Мейерхольда артисты, изображающие знаменитую агитбригаду «Синяя блуза» звонко читают стихи.

«Мы синеблузники, мы профсоюзники —

Нам все известно обо всем,

И вдоль по миру свою сатиру,

Как факел огненный несем», — звучит над Тверской.

Дальше — воркаут-площадка. Спортсмены лихо подтягиваются на турнике, крутятся солнышком и выполняют трюки, словно сошедшие из голливудских боевиков. Возле площадки — мольберты, на которых москвичи могли проявить свои художественные способности. Десять метров — и площадка Большого театра, за ней — скалодром.

От всего этого разнообразия голова просто идет кругом. Как подобное великолепие умещается на одной улице?

Массовые гуляния продлятся до позднего вечера. Кульминацией юбилея столицы стал праздничный салют.

С днем рождения, Москва!