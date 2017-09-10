Муниципальные выборы начались на всех избирательных участках Москвы

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Москва, 10 сентября. Все избирательные участки в Москве открылись для проведения муниципальных выборов. Об этом заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Как сообщил Горбунов, в Москве открылись почти 3300 избирательных участков в 125 муниципальных образованиях. Практически все они снабжены системой видеонаблюдения за ходом выборов в режиме реального времени. Общее количество муниципальных кандидатов достигает 7561 человек.

«Зарегистрировано было больше, но часть сами сняли свои кандидатуры, часть кандидатов отозвали партии, часть были сняты комиссией муниципальных образований из-за того, что они скрыли судимость», — отметил Горбунов.

По словам председателя Мосгоризбиркома, для подсчета голосов в Москве будут использованы все доступные комплексы обработки избирательных бюллетеней. В этом году в Москве на выборах впервые была применена технология QR-кодов.