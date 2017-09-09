Мэрия Москвы оперативно отреагировала на возможные подтасовки на муниципальных выборах

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Москва, 9 сентября. Столичная мэрия оперативно отреагировала на видеоролик с подготовкой подтасовок на выборах муниципальных депутатов.

В Сети появился видеоролик, на кадрах которого замглавы управы Ново-Переделкино Светалана Антонова обсуждает с сотрудниками участковых избирательных комиссий подробности подтасовок на предстоящих выборах муниципальных депутатов в столице. Обсуждались «вбросы» и подсчет бюллетеней «по звонку».

На заседании Московской городской избирательной комиссии было принято решение обратиться в правоохранительные органы с требованием пресечь противоправные действия, территориальный избирком получил распоряжение отреагировать на случившееся. МГИК обратился в городскую мэрию с просьбой принять меры в отношении Светланы Антоновой. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что глава и замглавы района Ново-Переделкино уволены, все председатели избиркомов заменены, сообщают СМИ.