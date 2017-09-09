Пожар произошел возле делового центра «Москва-Сити»
Москва, 9 сентября. Недалеко от комплекса «Москва-Сити» в центре столицы загорелся строительный мусор. Как рассказали в столичном управлении МЧС, в настоящее время пожар ликвидирован.
Согласно приведенным данным, возгорание случилось не на территории «Москва-Сити», а в первом Красногвардейском проезде.
По словам очевидцев, в районе «Москва-Сити» шел густой черный дым. Ни один человек в результате инцидента не пострадал.
В столичном ГУ МЧС пояснили, что на стройплощадке на площади 20 квадратных метров горели пенопласт и строительный мусор.
Пожар на строке в Москва Сити , такие дела pic.twitter.com/xmQF5asE8U— Сухов (@K_Suhow) September 9, 2017
Накануне стало известно, что в результате пожара в Эрмитаже угарным газом отравились кошки.