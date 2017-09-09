Пожар произошел возле делового центра «Москва-Сити»

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Москва, 9 сентября. Недалеко от комплекса «Москва-Сити» в центре столицы загорелся строительный мусор. Как рассказали в столичном управлении МЧС, в настоящее время пожар ликвидирован.

Согласно приведенным данным, возгорание случилось не на территории «Москва-Сити», а в первом Красногвардейском проезде.

По словам очевидцев, в районе «Москва-Сити» шел густой черный дым. Ни один человек в результате инцидента не пострадал.

В столичном ГУ МЧС пояснили, что на стройплощадке на площади 20 квадратных метров горели пенопласт и строительный мусор.

Пожар на строке в Москва Сити , такие дела pic.twitter.com/xmQF5asE8U — Сухов (@K_Suhow) September 9, 2017

Накануне стало известно, что в результате пожара в Эрмитаже угарным газом отравились кошки.