Пассажирку, покусавшую полицейского, сняли с рейса в Домодедово

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Москва, 9 сентября. В аэропорту произошел конфликт между пассажиркой и сотрудниками полиции.

Пассажирка, севшая на рейс Москва-Красноярск, нарушила общественный порядок, нецензурно выражаясь в адрес экипажа самолета, сообщает официальный представитель МВД России. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» пишет, что к сотрудникам правоохранительных органов обратился командир воздушного судна с просьбой снять пассажирку с рейса.

После того, как полицейские поднялись на борт самолета, женщина укусила одного из правоохранителей за руку. Сейчас хулиганка доставлена в отделение полиции, позже она пройдет медицинское освидетельствование.

Ранее «Газета.ру» написала, что правительство определилось с проектировщиком по строительству новой ВПП в аэропорту Домодедово.