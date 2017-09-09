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Пассажирку, покусавшую полицейского, сняли с рейса в Домодедово
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    Пассажирку, покусавшую полицейского, сняли с рейса в Домодедово

    17:12  9 Сентября 2017
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    Пассажирку, покусавшую полицейского, сняли с рейса в Домодедово

    Москва, 9 сентября. В аэропорту произошел конфликт между пассажиркой и сотрудниками полиции.

    Пассажирка, севшая на рейс Москва-Красноярск, нарушила общественный порядок, нецензурно выражаясь в адрес экипажа самолета, сообщает официальный представитель МВД России. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» пишет, что к сотрудникам правоохранительных органов обратился командир воздушного судна с просьбой снять пассажирку с рейса.

    После того, как полицейские поднялись на борт самолета, женщина укусила одного из правоохранителей за руку. Сейчас хулиганка доставлена в отделение полиции, позже она пройдет медицинское освидетельствование.

    Ранее «Газета.ру» написала, что правительство определилось с проектировщиком по строительству новой ВПП в аэропорту Домодедово.

    Пассажирку, покусавшую полицейского, сняли с рейса в Домодедово

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    Автор: Алексей Громов
    #домодедово #полиция #пассажирка #укус
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