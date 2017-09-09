Путин дал старт туру Кубка ЧМ по футболу в «Лужниках»

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Москва, 9 сентября. Российский лидер выступил на церемонии старта тура Кубка чемпионата мира по футболу 2018 года. Торжественное мероприятие состоялось на открывшейся после реконструкции Большой спортивной арене «Лужники».

По словам главы государства, «атмосфера азарта зрелищных поединков и ярких побед сохранится в «Лужниках» и после грандиозной реконструкции. Стадион по праву станет главной площадкой предстоящего чемпионата мира по футболу».

«Проведение в России главного футбольного турнира планеты позволит нам лучше увидеть своих игроков. Мы все с нетерпением ждем этих захватывающих матчей, честной борьбы мастеров и искренних эмоций», — сказал Владимир Путин.

Ранее «Газета.ру» писала о том, что мэр Москвы Собянин назвал сумму, которую потратили на реконструкцию стадиона «Лужники».