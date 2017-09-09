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Болезнь вывела из строя хоккеистов «Витязя»
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    Болезнь вывела из строя хоккеистов «Витязя»

    15:59  9 Сентября 2017  /обновлено: 16:15  09 Сентября 2017
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    Болезнь вывела из строя некоторых хоккеистов «Витязя»

    Москва, 9 сентября. У хоккеистов «Витязя» обнаружили вирусную инфекцию. Проблемы со здоровьем вывели из строя сразу нескольких игроков клуба.

    Девять игроков «Витязя» не смогли принять участие в матче против уфимского «Салавата Юлаева», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Главный тренер Валерий Белов признал, что проблемы со здоровьем у некоторых хоккеистов существуют. Однако он отказался называть имена тех, кто заболел, чтобы не облегчать будущим соперникам тактическую подготовку.

    Как сообщает «Газета.ру» ранее подмосковный «Витязь» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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    Автор: Рина Брусникина
    #хоккей #спорт #витязь
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