В Москве возбуждено дело из-за выбросов сероводорода

В Избранное

Москва, 9 сентября. Административное дело по статье «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха» возбуждено после жалоб жителей юго-востока Москвы.

Жители Курьяново, Капотни, Косино, Балашихи и Реутова обратились в Росприроднадзор с жалобой на запах сероводорода. Специалисты ведомства зафиксировали превышение допустимого уровня содержания сероводорода в атмосферном воздухе.

Росприроднадзор начал проверку ряда предприятий для выявления источника несанкционированных выбросов. Специальная комиссия проверила Московский нефтеперерабатывающий завод, Люберецкое и Курьяновское очистные сооружения, Мосводоканал, Мусоросжигательный завод №4 и предприятие Экотехпром. В ведомстве считают, что именно эти предприятия причастны к выбросам сероводорода.