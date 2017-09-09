Два человека пострадали в перестрелке в центре Москвы

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Москва, 9 сентября. Житель Москвы открыл стрельбу из травматического пистолета. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах, в больницу с ранениями были доставлены два человека.

Согласно приведенным данным, мужчины 31 и 38 лет, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, поссорились с прохожим на Комсомольской площади в ночь с 8 на 9 сентября. В ответ он несколько раз выстрелил в них из травматики.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне в одном из баров Невского района Петербурга произошел конфликт, который закончился стрельбой. Пострадали два человека.



