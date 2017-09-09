Путин сравнил реконструкцию столицы с ремонтом в квартире

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Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин на праздновании 870-летия Москвы заявил, что реконструкция столицы — непростое дело, но ее нужно было начинать.

Глава российского государства поблагодарил московские власти за то, что они работают, советуясь с жителями мегаполиса.

«Идет масштабная реконструкция. Она предпринята в соответствии со статусом одного из крупнейших мегаполисов мира, и, конечно, прежде всего ради повышения комфорта и качества жизни москвичей», — подчеркнул российский президент.

Владимир Путин отметил, что «реконструкция — это всегда непростое и хлопотное дело, как ремонт в квартире. Рано или поздно это нужно начинать». По мнению главы государства, энергетика обновления Москвы, ее инфраструктурные и социальные проекты имеют огромное значение для всей страны.

Напомним, что 9 сентября Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города.