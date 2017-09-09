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Путин поздравил москвичей с Днем города
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    Путин поздравил москвичей с Днем города

    14:10  9 Сентября 2017
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    Российский лидер поздравил москвичей с Днем города

    Москва, 9 сентября. Глава России Владимир Путин поздравил москвичей и гостей столицы с Днем города. Слова поздравления от президента РФ прозвучали на Красной площади во время праздничного концерта.

    Президент РФ отметил, что Москва заслужила любовь, почет и уважение всех россиян. 

    «Этот праздник всегда отмечается широко и торжественно, с искренней любовью к Москве, к ее многовековой истории и современным достижениям», — сказал Путин.

    Российский лидер напомнил, что «в Москве, сосредоточились и переплелись разные культуры и традиции, закалялась духовная сила нашего многонационального народа».  По мнению главы государства, «меняются эпохи и поколения, но теплое, сердечное, трепетное отношение к Москве — величина постоянная».

    Владимир Путин назвал столицу России «центром притяжения для талантливых, трудолюбивых, образованных людей, которым по плечу быстрый, напряженный ритм». Кроме этого, президент подчеркнул, что интеллектуальный и творческий потенциал жителей города стали визитной карточкой Москвы.

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    Автор: Рина Брусникина
    #путин #москва #день города
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