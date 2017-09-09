Работы по прокладке сетей в Москве ограничат движение машин

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Москва, 9 сентября. В Москве перекрыто движение на 1-й Сокольнической улице в связи с началом работ по прокладке инженерных сетей.

Сообщение об ограничении движения автотранспорта появилось на сайте информационного центра Транспортного комплекса Москвы. На время работ будет перекрыта одна полоса на участке 1-й Сокольнической улицы в районе пересечения с улицей Жербунова, пишет «Вечерняя Москва».

Ограничение действует круглосуточно по 30 сентября на одной полосе. Водителям рекомендуют учитывать данные сведения при выборе маршрута и заранее выбирать другие пути проезда.