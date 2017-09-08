Новые дома для программы реновации в Москве начнут строить в 2018 году

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Москва, 8 сентября. Строительство новых домов в Москве в рамках программы реновации ветхого жилья начнется в 2018-м году. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, уже в октябре 2017-го года будет утвержден список строительных площадок под возведение новых домов.

К настоящему моменту почти завершена подготовка около 300 площадок, — добавил Хуснуллин.

Накануне Сергей Собянин утвердил порядок выхода жилых домов из программы реновации.