Папа, мама и три поросенка: жители Подмосковья пытаются поймать семью диких мини-пигов

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Москва, 8 сентября. Волонтеры пытаются поймать одичавшую семью мини-пигов, которая поселилась на обочине Успенского шоссе в Одинцовском районе.

На животных обратили внимание водители, которые подкармливали семью, но побоялись забрать. «Нам звонили водители, говорили, что иногда видят мини-пигов на повороте во Власиху. Мы все время приезжаем к вечеру, но обнаружить не удается: поросята уже уходят в лес», — рассказала заводчик питомника «Литл Пиг» Ксения Ремизова.

По ее словам, поросята точно не дикие. Скорее всего, они убежали от хозяев. Один из водителей сообщил, что видел, как мини-пиги гуляли вдоль дороги. Всего, по словам очевидцев, в семье пятеро мини-пигов: папа, мама и три поросенка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».