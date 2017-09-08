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Посольство США прокомментировало инцидент с бутылкой в Москве
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    Посольство США прокомментировало инцидент с бутылкой в Москве

    17:02  8 Сентября 2017
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    Посольство США прокомментировало инцидент с бутылкой в Москве

    Москва, 8 сентября. Официальный представитель посольства США в России Мария Олсон заявила, что в результате инцидента никто не пострадал.

    Олсон отметила, что пострадавших в результате броска бутылки в забор дипломатической миссии в столице нет, конфликт был урегулирован российскими полицейскими, подчеркнула дипломат.

    Ранее сообщалось, что инцидент произошел накануне ночью на Новинском бульваре. Сотрудники полиции задержали четверых мужчин, пишет «Газета.ру», на одного из них составлен протокол о мелком хулиганстве.

    Посольство США прокомментировало инцидент с бутылкой в Москве

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #москва #посольство #бутылка
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