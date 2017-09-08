Toyota с женщиной и ребенком рухнула с 4-го этажа паркинга в Москве

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Москва, 8 сентября. Иномарка Toyota с женщиной и ребенком выпала сегодня с четвертого этажа парковки во 2-м Южнопортовом проезде на юго-востоке Москвы.

По данным источника РИА Новости, в результате женщина получила перелом руки, ребенок не пострадал. При этом в УГИБДД уточнили, что женщину и ребенка с места ЧП увезла скорая до приезда сотрудников ведомства.

При этом представители МЧС в комментарии ФАН сообщили, что им информация о происшествии не поступала. Все обстоятельства в данный момент уточняется.



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