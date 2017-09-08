Группа мужчин задержана за метание бутылки в посольство США в Москве

В Избранное

Москва, 8 сентября. В забор посольства США в Москве была брошена бутылка. Как стало известно, акт хулиганства произошел накануне ночью на Новинском бульваре.

По словам источника в правоохранительных органах столицы, полиция задержала четверых мужчин, против одного из них составлен протокол по статье о мелком хулиганстве.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, по факту случившегося проводится проверка.

Напомним, несколько дней назад в Петербурге неизвестные облили краской здание генерального консульства США.





