Грузовик врезался в маршрутку в Подмосковье, есть пострадавшие

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Москва, 8 сентября. Грузовик и маршрутка столкнулись на Дзержинском шоссе в подмосковных Котельниках. В результате ДТП пострадали два человека.

«Маршрутное такси столкнулось с грузовиком на попутном направлении. Обстоятельства аварии выясняются», — сообщили в ГУ МВД по региону.

Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на очевидцев, КамАЗ не пропустил маршрутку и врезался в бок транспортного средства. От удара у маршрутки выбило стекла. Все обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняются.