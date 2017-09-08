Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Россия
РФ к выборам-2018 может перейти на новую модель организации избирательного процесса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    РФ к выборам-2018 может перейти на новую модель организации избирательного процесса

    15:00  8 Сентября 2017
    82

    Эксперты считают, что Выборы - 2017 могут изменить политическую картину в России

    Москва, 8 сентября. В России 10 сентября пройдет единый день голосования. Эксперты считают, что после этого события российская избирательная система способна измениться.

    Председатель совета Общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игорь Борисов рассказал, что Центризбирком после выборов 10 сентября может перейти на новую модель организации избирательного процесса, сообщает «Парламентская газета».

    Это касается использования единого регистра избирателей и ускорения передачи результатов голосования.

    «Граждане ещё до дня выборов могут указать, где им удобнее голосовать. Кроме того, идёт ускорение передачи результатов голосования. Я думаю, это путь, по которому мы пойдём в дальнейшем», — подчеркнул Борисов.

    По мнению эксперта, сейчас идет более широкое привлечение граждан России в избирательный процесс. Но эта позитивная тенденция развивается не очень быстро. Активность партий на региональном уровне пока недостаточна.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Рина Брусникина
    #выборы-2018 #единый день голосования #мнение
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9310

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1535

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3872

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7788

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        219
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5267
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        301
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6359