РФ к выборам-2018 может перейти на новую модель организации избирательного процесса

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Москва, 8 сентября. В России 10 сентября пройдет единый день голосования. Эксперты считают, что после этого события российская избирательная система способна измениться.

Председатель совета Общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игорь Борисов рассказал, что Центризбирком после выборов 10 сентября может перейти на новую модель организации избирательного процесса, сообщает «Парламентская газета».

Это касается использования единого регистра избирателей и ускорения передачи результатов голосования.

«Граждане ещё до дня выборов могут указать, где им удобнее голосовать. Кроме того, идёт ускорение передачи результатов голосования. Я думаю, это путь, по которому мы пойдём в дальнейшем», — подчеркнул Борисов.

По мнению эксперта, сейчас идет более широкое привлечение граждан России в избирательный процесс. Но эта позитивная тенденция развивается не очень быстро. Активность партий на региональном уровне пока недостаточна.