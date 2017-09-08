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Политика
МИД РФ призывает начать конструктивный диалог в Мьянме
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    МИД РФ призывает начать конструктивный диалог в Мьянме

    13:45  8 Сентября 2017
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    МИД РФ призывает начать конструктивный диалог в Мьянме

    Москва, 8 сентября. Министерство иностранных дел РФ призывает все стороны в Мьянме начать конструктивный диалог. По мнению российских дипломатов, сейчас очень важно воздержаться от опрометчивых шагов.

    Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает корреспондент ФАН. По словам Захаровой, диалог — это единственно возможный способ комплексного урегулирования проблемы мусульманского меньшинства в Мьянме.

    «Призываем все стороны воздержаться от каких-либо действий, способных привести к дальнейшей деградации обстановки, и начать конструктивный диалог», — сказала Мария Захарова.

    Кроме этого, официальный представитель МИД России призвала не давить на руководство Мьянмы, бездоказательно обвиняя его в жестокости по отношению к мусульманам. 

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    Автор: Герман Парло
    #мид рф #мария захарова #дипломаты #мьянма
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