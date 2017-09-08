МИД РФ призывает начать конструктивный диалог в Мьянме

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Москва, 8 сентября. Министерство иностранных дел РФ призывает все стороны в Мьянме начать конструктивный диалог. По мнению российских дипломатов, сейчас очень важно воздержаться от опрометчивых шагов.

Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает корреспондент ФАН. По словам Захаровой, диалог — это единственно возможный способ комплексного урегулирования проблемы мусульманского меньшинства в Мьянме.

«Призываем все стороны воздержаться от каких-либо действий, способных привести к дальнейшей деградации обстановки, и начать конструктивный диалог», — сказала Мария Захарова.

Кроме этого, официальный представитель МИД России призвала не давить на руководство Мьянмы, бездоказательно обвиняя его в жестокости по отношению к мусульманам.