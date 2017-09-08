Двое мужчин устроили поножовщину на станции метро «Третьяковская» в Москве
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Москва, 8 сентября. На станции метро «Третьяковская» в Москве произошел кровавый инцидент. По словам многочисленных очевидцев, мужчину ранили ножом.
Как стало известно Федеральному агентству новостей, на станции между двумя людьми произошел конфликт, в результате один из них получил травму.
В настоящее время на месте случившегося работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Напомним, ранее сообщалось, что житель коммуналки во Владивостоке более 100 раз ударил ножом свою соседку.