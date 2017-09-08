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Мошенник из США обманул влюбленную пенсионерку из Москвы почти на 2 млн рублей
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    Мошенник из США обманул влюбленную пенсионерку из Москвы почти на 2 млн рублей

    13:31  8 Сентября 2017
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    Мошенник из США обманул влюбленную пенсионерку из Москвы почти на 2 млн рублей

    Москва, 8 сентября. Мошенник из США обманул доверчивую пенсионерку из Москвы почти на два миллиона рублей. Женщина «оплатила» 1,7 млн таможенных сборов за багаж с ценностями, которые злоумышленник якобы послал ей.

    Как стало известно ФАН, в полицию пострадавшая обратилась накануне утром. По ее словам, с мужчиной по имени Марк Суберу Джонсон она познакомилась в марте этого года на сайте знакомств. Он написал ей, что проживает в США, а его дочь в Великобритании. В ходе переписки Марк сообщил, что отправил москвичке свой багаж с важными документами и драгоценностями, но чемодан был остановлен в аэропорту Ганы. Для его получения нужно было оплатить таможенный сбор. 

    «Затем под предлогом уплаты таможенного сбора и выкупа багажа мужчина вынудил пенсионерку совершить 12 транзакций на общую сумму 1 755 834,8 рублей на различные счета», — уточнил источник в правоохранительных органах.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #москва #полиция #пенсионерка #мошенник #сайт знакомств
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