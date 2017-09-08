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Собянин заявил о завершении строительства первого участка ТПК метро Москвы
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    Собянин заявил о завершении строительства первого участка ТПК метро Москвы

    12:45  8 Сентября 2017
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    Собянин заявил о завершении строительства первого участка ТПК метро Москвы

    Москва, 8 сентября. Мэр российской столицы Сергей Собянин в пятницу, 8 сентября провел технический пуск первого участка Третьего пересадочного контура метро. Поезда без пассажиров стартовали от станции «Деловой центр» до «Петровского парка».

    По словам градоначальника, станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха», «Деловой центр» уже в высокой степени готовности.

    Собянин подчеркнул, что строители завершили сооружение одного из важнейших и сложнейших объектов метро. Как отметил мэр, каждая из пяти возведенных станций является крупным транспортно-пересадочным узлом. Они соединяют новую ветку с уже существующими, добавил Собянин, пишет газета «Вечерняя Москва».

    Напомним, несколько дней назад градоначальник открыл две эстакады на развязке Северо-Восточной хорды (СВХ) с шоссе Энтузиастов.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #собянин
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