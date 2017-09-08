Семь человек, в том числе ребенок, пострадали при обрушении стены кинотеатра в Балашихе

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Москва, 8 сентября. Обрушение стены в здании бывшего кинотеатра произошло в подмосковной Балашихе. Как стало известно Федеральному агентству новостей, ЧП случилось по адресу: улица Фадеева, 2.

В настоящее время здание не эксплуатируется. Установлено, что отвалился кусок стены 48 кв. метров, который упал на торговую палатку. В результате случившегося пострадали семь человек, среди них пятилетний ребенок. По предварительным данным, он травмировал ногу. Всего из-под завалов было извлечено пять человек.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщало агентство URA.RU, ранее в Курганской области России на территории одного из предприятий КамАЗ въехал в железобетонную конструкцию. Плиты обрушились на рабочего, который стоял рядом.