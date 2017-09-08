Москвич развратил девочку и разослал ее интимные фото и видео друзьям «ВКонтакте»

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Москва, 8 сентября. Житель Москвы склонил несовершеннолетнюю к действиям сексуального характера, зафиксировав это на фото и видео, а затем распространил материалы порнографического характера в социальных сетях, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

В столичные правоохранительные органы 5 сентября поступила информация о распространении порнографических снимков несовершеннолетней из подмосковного Зеленограда. Полиция установила, что в июне текущего года девочка 2003 года рождения была развращена без применения насилия мужчиной 1998 года рождения.

Злоумышленник сделал фото и видео на мобильный телефон, а затем разослал материалы списку ее друзей в соцсети «ВКонтакте». 6 сентября правоохранители задержали москвича, который признался в совершении преступления.