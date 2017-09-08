Северное сияние озарит небо над Москвой в ближайшие две ночи
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Москва, 8 сентября. Жители Москвы и Подмосковья ближайшие две ночи смогут увидеть северное сияние. По данным экспертов, вероятность этого составляет около 50%.
Причиной необычного для столичного региона явления стала мощная вспышка на Солнце, пояснил в комментарии РИАМО руководитель центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш.
Несмотря на то, что в эти дни в Москве и области ожидаеся облачная погода, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что это не помешает увидеть сияние.