Синоптики обещают москвичам аномально жаркое бабье лето

В Избранное

Москва, 8 сентября. В эти выходные в Московский регион придет сухая и теплая погода. Российскую столицу ожидает настоящее бабье лето на День города, что подтверждают данные центра «Фобос».

Как говорится на сайте центра, «в ночные часы +7…+12 градусов, субботним днем уже +15…+20 градусов, в воскресенье до +19…+24 градусов».

Кроме того, синоптики прогнозируют приход субтропического тепла на следующей неделе в Московский регион. Как считают специалисты, воздух может прогреться до 28 градусов тепла, сообщает «Газета.ру».

Стоит отметь, что для сентября подобная аномалия — редкость, поскольку в последний раз столь теплая погода была фиксирована 108 лет назад.