Упавший с Крымского моста мужчина насмерть разбился о борт теплохода на Москве-реке

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Москва, 8 сентября. Неизвестный мужчина накануне упал с Крымского моста, его тело обнаружили на борту теплохода, который в этот момент двигался по Москве-реке, сообщили в региональном ГУ МВД.

В столичные правоохранительные органы 7 сентября поступило сообщение от администратора теплохода. Мужчина утверждал, что на борту судна было найдено тело человека. По словам администратора, погибший упал на борт с Крымского моста в момент, когда теплоход проходил рядом. Московские стражи порядка проводят проверку инцидента, опрашиваются свидетели.