СМИ узнали, что школьник из Ивантеевки собирался убить своего отца

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Москва, 8 сентября. Девятиклассник, устроивший стрельбу в подмосковной школе в Ивантеевке, собирался убить собственного отца, подарившего ему оружие.

По данным портала oane.ws, имя мужчины фигурирует в «расстрельном» списке школьника. Кроме того, в списке будущих были одноклассники и друзья юноши. О том, что школьник постоянно носит с собой оружие, ранее рассказали СМИ его одноклассники. Одна из учениц также упомянула о том, что среди ребят ходили слухи и о об этом списке.

Как сообщалось ранее, накануне Басманный суд Москвы санкционировал арест «ивантеевского стрелка» до 5 ноября.