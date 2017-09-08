Городские службы в день 870-летия Москвы будут работать круглосуточно

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Москва, 8 сентября. В дни празднования 870-летия Москвы городские службы перейдут на усиленный режим работы. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, 9 и 10 сентября предприятия комплекса городского хозяйства будут переведены в круглосуточной режим работы.

Он назвал главными задачами этих служб бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения, надежное энерго- и ресурсоснабжение потребителей.

Кроме того, к юбилею полностью проверена система мобильных резервов коммунальных и инженерных служб.

Ранее стало известно, что во время празднования 870-летия российской столицы на улицах города за безопасностью будут следить около 20 тысяч человек.