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Более половины клиентов банков в России делают покупки за границей
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    Более половины клиентов банков в России делают покупки за границей

    7:11  8 Сентября 2017
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    Более половины клиентов банков в России делают покупки заграницей

    Москва, 8 сентября. Больше половины жителей России, которые совершают покупки в Интернете, успешно освоили иностранные онлайн-магазины. Такие данные предоставили банковские аналитики.

    Согласно опросу банка «Хоум Кредит», во втором полугодии 2017 года более 50% клиентов банков с той или иной частотой совершали покупки у иностранных интернет-ритейлеров, сообщает газета «Известия».

    В Бинбанке более 60% клиентов совершили в 2017 году хотя бы одну покупку в зарубежных интернет-магазинах. В Московском кредитном банке также увеличилось число операций в заграничных онлайн-магазинах на 34%.

    Чаще всего россияне приобретают в иностранных интернет-магазинах одежду и обувь, смартфоны, музыку и игры. Больше всего покупок совершается в Китае (88%).

    Эксперты считают, что, если рубль начнет укрепляться, объемы шопинга за границей будут только расти.

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    Автор: Рина Брусникина
    #банки #интернет #покупки
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